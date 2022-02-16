美國生技公司莫德納（Moderna）今天宣布將擴大它在亞洲的商業網絡，並在台灣、香港、馬來西亞和新加坡新增4家子公司，拓展亞洲醫療市場。

莫德納發布聲明說，公司持續擴大COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗以及未來mRNA疫苗和療法的產銷規模之際，增設亞洲駐點勢在必行。

聲明說，亞太地區是莫德納業務構成整體所必需的一環，目前已在日本、韓國和澳洲設有辦公室。

莫德納執行長班塞爾（Stephane Bancel）說：「2021年對莫德納來說是影響深遠的一年，我很驕傲看到2022年持續成長，並擴大亞洲駐點。歷經10年推廣開發mRNA平台，我們已準備好在對抗全球COVID-19疫情中發揮關鍵作用。」

班塞爾透過網路視訊接受「南華早報」訪問時說，「亞洲是非常重要的地區，有著全球最令人振奮的人口結構和經濟成長。展望2022年，我們視香港、台灣、馬來西亞和新加坡為下一個自然成長要素。」

莫德納目前在全球12個市場有駐點，其COVID-19疫苗也獲全球70多國批准使用，包括加拿大、日本、歐洲聯盟、英國和以色列。

2021年，莫德納COVID-19疫苗全球運送量達8.07億劑，其中約25%送至中、低收入國家。2022年預料將在全球交付價值185億美元的訂單。

班塞爾表示，他預料人們必須與新型冠狀病毒共存，而莫德納正在研發一款每度施打的「泛呼吸道」疫苗，一舉鎖定COVID-19、流感與呼吸道融合病毒（RSV），預估最快2023年秋就能在一些國家取得批准。每年流感季開始前、大約9月接種這款疫苗，有助降低住院風險。

他說：「這病毒不會消失…我們得與之共存。」