為協助海外青年學習產業技能，龍華科技大學獲僑務委員會委託開辦「海外台商線上管理知能培訓班」，歷經4個月線上課程培訓，來自越南、馬來西亞、泰國、菲律賓、緬甸、印尼、美國、加拿大、巴拉圭、宏都拉斯、阿根廷、巴西和南非共13國53位學員，已順利完成修業，課程內容獲得高度正面肯定。

受疫情影響，僑委會去年首度線上開辦海青班多元方案，委託龍華科大企業管理系規畫1學期4個月共計180小時、4門「智慧運營管理」、「商業模式與創新營運」「產業動態競爭與策略」及「影響力領導學(領導與決策)」課程，以精進台商創新營運思維、經營理念及掌握企業永續發展契機。

在近日舉辦的結業日當天，僑委會僑生處處長吳郁華，代表委員長童振源，恭喜學員圓滿完成學習課程，更期許所有學員不斷精進，現在或是未來都能開創燦爛成功的事業。

龍華科大校長葛自祥在結業式中，感謝來自全球13國的53位學員，跨越地域藩籬，人才濟濟線上共聚。

葛自祥說，本次培訓課程每個學員必然收穫豐碩，學以致用。也印證大家選擇龍華科大是正確的決定。期盼藉由牽起這個緣份，學員們日後如果有機會返回台灣，歡迎大家來學校參訪，龍華科大將提供台商最好的學習資源及跨域諮詢服務。

學員在授課意見上，充滿正面迴響。信瑞企管顧問公司駐菲律賓教育訓練顧問黃卉怡表示，能和全球夥伴跨越時差在同一個平面上課，學習到要用更開放的心去看世界。她推薦這是一堂來自於全球視野的學習旅程，一定要來參加。

喀麥隆台商會發起人彭俐萍提到，從來沒有期待這堂課程可以這麼實用，這麼現代，因為其他的學校只會教過去的課本，而不是未來需要的技能。

緬甸國際教育中心（仰光）校長胡彬彬指出，目前人雖然在暨南大學修讀博士班課程，也被課程含金量超高吸引報了名，上完課後深覺對人對事的視野拓寬和提升許多，添加了人生燦爛的一筆，由衷感恩為這次邂逅而努力的所有有緣人。

在緬甸開設火鍋燒烤店，從事養殖業和食品加工的王朝樑鉅細靡遺點出，這門課承載了承辦學校的用心，課前的温馨提醒，上课前十分鐘的正念歸心，下課後即時提供錄製課程，供忙碌的同學們複習，課程内容豐富，老師們傾囊相授，無私奉献，獲益良多。同時也相遇了一群天南地北的同學們，開擴視野。