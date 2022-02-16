28歲女星翁馨儀2013年和主持人張菲的兒子張少懷結婚，兩人生下1女1子，婚後翁馨儀仍常在社群網站分享日常生活。近日逢重要的情人節，翁馨儀突然曬出昔日兩張和張少懷舌吻的香豔刺激照片，透露自己本來跟老公要求約會時要依樣畫葫蘆，重現交往初期時所拍的這張照片，沒想到張少懷冷回：「不行，找別人吧」，讓翁馨儀傻眼，原來是她聽錯了，張少懷所說的是：「找別張吧」。

很會經營生活情趣的翁馨儀，去年11月為張少懷慶祝41歲生日時，特別由她開車帶老公去吃大餐，沒想在路上發生車禍，她曬出自己後車被撞凹的照片和小白單無奈向老公示愛：「謝謝你的出生，讓我能遇見你。雖然我很雷」，更感慨說：「不過無論遇到好事壞事，一家人在一起度過就是最幸福的事」。

日前西洋情人節，翁馨儀透露跟老公約好要在情人節隔天拋下子女過兩人世界，行前翁馨儀更挖出兩人交往時期接吻的照片，問張少懷：「明天約會可以跟戀愛的時候一樣這樣，親我拍照嗎？」，沒想到翁馨儀把老公所說的「找別張吧」聽成了「找別人吧」，翁馨儀不服氣秒回：「我也想找別人拍呀」，讓張少懷瞬間三條線傻眼。

昨(15日)翁馨儀如願以償跟張少懷到高級餐廳補過情人節，並透露丈夫似乎因為看太多韓劇變了，昨晚趁孩子睡著後竟拿出翁馨儀想要很久的情人節禮物，讓翁馨儀甜喊：「人家總說：別人的老公不會讓人失望，我的是我老公從不讓我失望」，但不公開禮物內容，更強調：「今天吃飯逛街都換姐來買單」，意指兩人經濟平等，誰也不靠誰。