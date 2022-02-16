近日媒體盛傳，CPTPP將於本周視訊會議，討論新會員入會議題，行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今日指出，在此大國博弈當下，不免因而想起命途多舛的TPP。TPP？不是應該說CPTPP嗎？談起有關TPP的奇遇，恐怕只有「少年Pi的奇幻漂流」可以比美。

話說街頭有四個少年，在簡陋的籃球場內鬥牛，突然有人招呼「我來參一個，如何？」，四少抬頭一看，居然是天王球星LeBron James，當然忙不迭地說好，沒想到James進場後，下一步竟然呼朋引伴，請了幾位NBA巨星加入，請問原來的四少還有角色嗎？挺滑稽的是，還在練球時，James竟然自己先跑了。

場景回到 1989年，亞太經合組織(APEC)成立，是屬後冷戰時期經濟論壇性質，常淪由大國強力主導，又乏實質結論，小國索然無味。及至2005年，APEC中有四個經濟規模不大的國家，新加坡、汶萊、紐西蘭、智利，也許因遭冷落，也許想有所表現，乃另起爐灶，自組一俱樂部，初期交誼成分居多，但所用名稱相當大氣，以Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement為名，之後美國有意在亞太進行策略經貿整合，但最動聽的名稱Trans-Pacific已被四小國的Club占用，乃轉而申請加入，再邀加拿大等五老友參加，順利接收Trans-Pacific的名稱， 2011年改名TPP。TPP逐漸成形後，2013年起，美國又邀日本等國加入，次第展開各項談判，各方均認有與RCEP一較高下的態勢。沒想到川普在競選期間，認為貿易逆差是個罪惡，大加撻伐，而TPP無非是亞太國家要占美國便宜的另一塊豆腐，2016年就任隔日就宣布退出TPP，TPP一時進退失據，還好日本穩住陣腳，繼續談判，乃有2018 年CPTPP協議的簽訂。幾番周折起伏，峰迴路轉，謂為奇幻漂流，實不為過。

台灣早年就心知肚明，要在國際社群中生存，不能再講漢賊不兩立，而須全力，至少在非政治層面上，重返國際社會。經多方布局，於1989年先後重返亞銀、奧會、擠入APEC、申請加入WTO(見刺激1989一文)，經長時期的諮商談判，終在2000年正式成為WTO會員，重新融入世界經貿體系。但眼看WTO因2003多哈回合談判觸礁，不能再寄予厚望，只好轉戰區域經濟整合(Regional Economic Integration通俗說法就是自由貿易協定)，希望力保在國際經貿競技場的立足點平等。但當時兩岸氣氛不佳，功敗垂成，沒啥結果。2008年後，兩岸氣氛緩和，尤其2009年底兩岸三項金融MOU，均以主管官員具名、無白手套、對等方式簽訂，加以ECFA簽署後，其他國家較無心理顧慮，2012年台新、台紐自貿協議先後達陣，可惜因國內氣氛改變，致對外經貿各種安排，停頓至今。

在2013年TPP呈現與RCEP分庭抗禮態勢時，陳冲曾指出「如果金溥聰只要做一件事」，呼籲乘勢在美使力，不惜代價加入TPP，但因種種原因，加上朝野對抗未能如願。事後想想，即便當年搶灘成功，待2016年選舉期間，也會變成戰犯。

新年伊始，媒體熱烈談論CPTPP，但從以往WTO，到後來ECFA、金融MOU、乃至台新、台紐自貿協議等的經驗，想要繞過兩岸爭議，締造簽約雙方的信任感，恐有困難；至於多邊協定，需要全無異議的共識決，更需台海氣氛的和緩，加上還未成立工作小組、開啟談判前，即已自棄籌碼(豬肉、日本福食)，對CPTPP自不容樂觀，沒有LeBron James的社區球隊，要統合意見，恐怕還真不容易。