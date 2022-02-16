莫德納(那斯達克代號：MRNA)今日宣佈將在台灣設立子公司，同時也將於香港、新加玻、馬來西亞設立據點。莫德納現今在亞太地區已擁有日本、南韓及澳洲辦公室。這項聲明展現了莫德納對亞太地區持續性的承諾，及將亞太地區納入長期策略與商業展望的重要環節中。

莫德納執行長Stephane Bancel表示，台灣於2020年即與莫德納簽訂首批COVID-19疫苗供應協議，很高興宣佈將在台灣設立子公司。期待後續有更多的合作機會，能為台灣民眾提供更多mRNA技術的健康照護方案。莫德納計畫在台灣設立子公司的決定，顯示對台灣生技產業潛力的肯定，更反映出莫德納與主管機關良好的合作關係。除了不斷拓展mRNA治療藥物以造福台灣及更廣泛地區，莫德納更積極招募團隊以強化的當地據點。

莫德納擴展中的產品線包括40個開發中計畫，其中25個正在進行臨床試驗。此外亦持續更新COVID-19策略，以因應Omicron等各種令人憂慮的變異病毒株，並為多種疾病和病症開發全新疫苗和治療藥物。莫德納正在研發mRNA相關藥物，以針對感染性疾病、免疫腫瘤學、罕見及超罕見疾病與自體免疫疾病提供預防和治療，並滿足目前尚未達到的需求。

莫德納在全球十二個國家設有辦公室，其中十個為子公司。莫德納的COVID-19疫苗已獲得70多個國家的主管機關核准，其中至少19個位於亞太地區。在台灣，莫德納的COVID-19疫苗目前已獲核准18歲以上成人接種，第二劑疫苗接種滿五個月即可接種追加劑。

莫德納與台灣所簽訂的供應協議，承諾於2022年開始提供2000萬劑COVID-19疫苗，以及次世代追加劑型(booster vaccine candidate)，並於2023年再提供1500萬劑。這份供應協議是在2021年500萬劑供應協議之後所追加。