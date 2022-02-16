俄烏緊張戰情降溫，帶動市場風險胃納大增，加上美國1月生產者物價指數(PPI)創下2021年5月以來最大月漲幅，近來走勢疲軟的科技及半導體類股應聲飆高，周二美股四大指數全數反彈大漲，費半寫下去年3月來最大單日漲幅，以科技股為主的那指也大漲2.5%。周三台股反彈開漲157.36點至18109.17點，重返萬八，電子跌深股領漲，晶圓代工雙雄齊亢奮，航運續威，電金傳齊攻，台股早盤漲幅擴大，最高來到18223.59點、大漲271.78點，重返18200點，一舉收復5日、10日、月線上。法人表示，短線震盪格局，周三適逢台指期結算，留意尾盤盤勢震盪。

周二台股ADR部分，台積電ADR收漲3.97%，市值攀高至6457.6億美元，超越Meta的6318.3億美元，居全球第9位；日月光、聯電ADR齊漲逾4%、中華電ADR漲0.23%。即日起祭出庫藏股的權王台積電(2330)開在645元當日最高，大漲12元或1.89%，市值激增3111.64億元，達16兆7251.08億元，收復5日線，貢獻大盤指數約100點。台積電也帶動其概念股表現，中砂(1560)衝上110.5元漲停；台積電積極投資擴產，董事會核准209億4417萬美元(約新台幣5550億1775萬元)資本預算，激勵京鼎(3413)、帆宣(6196)、亞翔(6139)、家登(3680)、信紘科(6667)等設備和工程廠股價聯合上攻。權值股方面，聯電(2303)以54.6元開高，最高達54.9元；聯發科(2454)、日月光投控(3711)、台達電(2308)、鴻海(2317)、國巨(2327)等股價也紛紛向上拉抬。

ABF載板三雄南電(8046)、欣興(3037)、景碩(3189)加上高價股AES-KY(6781)強漲領軍，帶動電子零件類股與航運股均帳漲2%以上。航空及貨櫃續強，散裝也未受BDI指數漲勢暫歇而有所停滯，華航(2610)漲逾半根漲停，貨櫃三雄陽明(2609)、長榮(2603)、萬海(2615)以及航空股長榮航(2618)皆漲幅亮眼。IC設計中，世芯-KY(3661)、鈺創(5351)漲停鎖住，鈺太(6679)叩關歷史高點，創意(3443)、智原(3035)、威盛(2388)等也勁揚衝鋒。藥華藥(6446)仲裁案勝訴免賠激勵，股價緊鎖272.5元漲停。

本土證券法人指出，台股守穩季線並站上月線，反彈行情可望持續，不過仍須留意俄羅斯與烏克蘭地緣政治局勢後續進展，此外美國聯準會(Fed)是否提前擴大升息以及縮減資產負債表規模，也是持續關注焦點。元富投顧也提到，大盤可以守穩萬八，再試圖找出新的主流股，凝聚市場人氣，在此只能控制持股，低接為原則。

群益投顧表示，俄烏衝突和3月Fed升息等國際變數太多導致投資人觀望，量縮大盤將趨向區間震盪、個股表現為主，買跌不買漲。戰爭和通膨疑慮消除前，傳產原物料、高殖利率概念可望優於高估值電子股，反之，資金將重回電子股。另外，宜留意投信買超股因籌碼相對安定。