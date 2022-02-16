台達電(2308)將於2月25日舉行法說會，公布2021年財報，並說明今年第1季營運展望，由於第1季為傳統淡季，預期台達電營運將依循往年趨勢較第4季下滑，美系外資最新報告正面看待台達電業績前景，維持台達電「買進」評等，目標價360元，台達電今天盤中股價止跌反彈。

受到淡季影響，台達電1月合併營業收入為262.7億元，月減12.6%，但年成長5%，創下歷年同月新高。

就三大業務範疇來看，電源及零組件占台達電1月合併營收比重約61%，基礎設施約占1月合併營收25%，自動化約占1月合併營收14%。

台達電將於2月25日舉行線上法說會，美系外資在法說會前發布最新報告指出，有鑑於台達電紮實的生產專業技術及製造可提供整體解決方案，推升IA(工業自動化)營收長期成長趨勢，且我們預期，台達電將攜手台灣ODM/OEM廠多方面進軍印度、美國及東南亞等地區，進而帶動公司長期營收成長，加上我們相信綠色資本支出有機會成為新的長期營收驅動力，台達電將是電動車充電/電池儲能/能源效率及再生能源市場主要受益者，我們預期，台達電的營業毛利率/營業淨利率將隨著IC供應順暢回升，預估2022年/2023年台達營收將年增12%/9%，我們對台達電業務前景保持正面看法，維持台達電「買進」評等，目標價360元。

受到國際股市波動劇烈影響，外資自2月8日至2月15日天天賣超台達電，累計共賣超台達電13895張，致使台達電近期股價走弱，不過，今天台股受美股大漲帶動強勢走高，台達電盤中股價也止跌反彈，擺脫近日頹勢。