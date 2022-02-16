由於放款成本大幅減少，新加坡大華銀行(UOB)16日公布財報亮眼，上季獲利大增48%。同時，與日前才發布優秀業績報告的星展銀行一樣，也是對未來展望樂觀。

外界認為，隨著東南亞景氣日漸好轉下，該區的銀行業者將從中獲益，不僅放款數可望成長，資產體質也將更加健康。最重要的是，升息將對這些金融業者可有實質的獲利貢獻度。

這家新加坡規模最小的上市銀行指出，最壞的情況已經過去，種種跡象顯示市場正在復甦，無論是企業借款、民眾刷卡買東西或者財富管理需求都在增加。

大華銀行表示，或許每個區域的復甦步調不一，不過，東南亞有明顯的成長空間。業務重心放在東南亞的大華銀行，與2020年同期相比，上季淨利增至10.2億星幣，較市場預估值9.86億來得佳。

至於2021全年獲利，也從29億星幣大增至41億，年增41%。這要歸功於放款成本大減58%，還有財富管理以及貸款相關業務表現強勁。

元月份，大華銀行同意用大概50億星幣，接收花旗銀行原先位於4個東南亞國家的消金業務。藉著這筆交易，大華銀行的客戶數立馬增1倍，同時，這也是大華銀行20年以來最大的一樁收購案。