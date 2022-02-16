寬宏藝術(6596)1月營收達到0.74億元，年增13.68％，是一年以來最佳表現，2月有音樂劇「貓」、「火焰之舞」的貢獻，營收將進一步成長。法人估計，寬宏第一季有望迎來復甦，單季有望轉虧為盈。

近兩年由於疫情衝擊，導致演唱會、展覽停辦，尤其去年5月爆發本土疫情，升級警戒至三級，所有展會全面喊停，2021年寬宏第三季營運回到2020年第二季疫情剛發生的慘況。但營運隨著疫苗覆蓋率的增加，加上維持二級警戒，近期又將邁入微解封，寬宏的營收在電視節目售票、演唱會、音樂劇及展覽收入增加下，去年12月開始增加，1月提高到0.74億元，年增13.68％。

1月營收主要來自於民歌高峰會(台北巨蛋)、王心凌(高雄巨蛋)以及電視節目「狼人殺」(台北巨蛋)、「全明星籃球賽」(台北巨蛋)的收入。

2月有去年延後認列的音樂劇「貓」的台北、花蓮、台中場收入，可望大幅推升寬宏2月營收。「貓」3月在高雄國家歌劇院登場，另外，「J.SHEON 2022硬要裝B演唱會」3月開演，是3月份主要收入來源。

展覽部分，第一季有阿奇幼幼園特展(松菸)、粉紅豬小妹(科教館)、侏羅紀x恐龍3.0(松菸)、救援小英雄波力互動特展(高雄駁二)。雖然科教館過年期間因染疫導致參觀人數下降，但近期人潮逐漸回流，加上周邊商品銷售，估計這四場展覽能夠獲利。

今年6月寬宏的年度重頭戲是有一場重量級音樂劇的演出，將於6月、7月及8月巡演，預計6月就有營收貢獻，這次也將首次將這個重量級音樂劇前進高雄，以之前來台的盛況來看，有機會衝出不錯票房。另外，暑假有7場的展覽，預期今年營運高峰將落在第三季。