被陸媒《人民政協網》點名是「暗獨」 陳以信親自回應了

遭陸媒點名是「暗獨」，引起一連串討論的國民黨立委陳以信，昨（15）日才澄清自己最反對的就是台獨，今日更在臉書透露他前往美國時，不斷呼籲美國各界應鼓勵兩岸恢復建設性對話，以穩定台海和平穩定，受到許多美方友人肯定。

中國人民政治協商會議全國委員會旗下媒體《人民政協網》，日前刊登報導點名國民黨立委林為洲、陳以信等人是「國民黨內少數頑固派」，認為這派人士是「暗獨」，對於民眾的破壞力會比公開反對大陸的民進黨更大。陳以信後來回應，強調自己最支持中華民國，而支持中華民國絕不是反華，他最反對的就是台獨。

陳以信今日一早再度於臉書上表示，這起事件起因於春節期間訪問美國華府，但他表示這趟行程除了告知美國重要友人國民黨即將重返華府外，也呼籲美方各界應鼓勵兩岸恢復建設性對話，如此一來不僅對台海和平穩定有幫助，更符合美國地緣利益之所在，讓美方友人都很肯定此立論，也對國民黨重返華府期待並祝福。

陳以信說，這是對促進台海穩定兩岸和平有益的事，關心兩岸關係的人都該肯定才對！陳以信指出，自己之所以被推薦擔任立法委員，在立法院外交及國防委員會問政，就是希望協助國民黨知美又親美的同時，也能幫助朝野在對美與對陸關係上取得平衡，幫台海找到和平穩定之策略，幫中華民國找到永續發展之方法，幫國民黨找到重新執政之路徑。

陳以信認為，蔡英文政府執政5年，最大失策所在就是單邊押寶美國，但斷絕兩岸關係反讓台灣陷入失衡危險當中，不僅不利於台海和平穩定、有害中華民國國家安全，也濫用美國友台善意，反讓美陸升高在台海軍事衝突風險，不利於美國的亞太地緣利益。