現實中有一類人，看別人成功就眼紅，在別人得意之時，喜歡潑人冷水，見不得人好。運勢命理網站「靈匣網」點名，天蠍座、處女座、射手座、雙子座、雙魚座的人，他們是是非專業戶，就愛招惹紅人，硬生生創造出人紅是非多的現象。

TOP5：天蠍座

天蠍座心底怨氣滿滿，因為有被害妄想症，所以和雙魚座一樣，同樣不會相信這個世界上存在真善美，天蠍認為只要有人成功，背後都有骯臟的故事，其實，天蠍座很爭強好勝，如果沒能成功地爭取到勝利，看到別人取得了成功，就會非常眼紅，自己上不去，就要想辦法把別人拉下來，這也算是堅強好勝的一種極端表現。

TOP4：處女座

處女座看不順眼的人很多，再成功的人，他們也能從人家身上挑出一大堆毛病來。沒辦法，就是喜歡吐槽，說白了，他吐槽的那些事又關他們何事？大概是為了顯示自己的細心吧，總是能從成功者的身上發覺不值一提的小毛病。要處女座真正認可一個人，是很困難的事，若有人指責他太挑剔，他會回應，經得住質疑的成績才是好成績。

TOP3：射手座

嘴巴永遠快過腦子的射手座，總有把是非傳播得沸沸揚揚的本事。在射手看來，話講得再難聽也只是開個玩笑而已，要是對方介意，那就是對方太小氣。事實上在射手眼中，只有當自己取得成績的時候，哪怕成績小到不值一提，他們也會得意好半天，而當別人取得成績時，反而會一個勁的酸別人，就是一種不服輸又愛耍賴的個性。

TOP2：雙子座

雙子座朋友很多，訊息靈通，自己的話也很多，嘴巴一刻鐘也停不下來。因為大部分小道消息都圍繞著名人展開，這些還沒有坐實的訊息被雙子接收了，他們便一有機會就傳播出去，而且每一次傳播都有不同的版本，其中包含了雙子「用心良苦」的加工。若被評論的人向雙子座追究責任，雙子則會不以為然，他們會覺得說句話而已，沒什麼大不了的。

TOP1：雙魚座

雙魚座是典型的負能量之源。一件好事經由雙魚的描述，就能變成壞事。雙魚座很愛聊天，光是聊天就可以和人聊好幾個小時，講自己的時候埋怨生活的不公平，講別人的時候抱怨他人的不善良。在雙魚座眼中，這個世界處處充滿危機，世界上的所有人都充滿惡意。如果真的有好事發生，那背後一定潛藏著危險，如果真有人獲得了成功，那個人心底一定有巨大的陰謀。