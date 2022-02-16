這是迎娶儀式還是勒索現場？大陸河南日前發生1名新娘乘坐禮車到夫家準備進行婚禮時，車內竟跳出多名陪嫁女子喊「不給6萬6下車禮，新娘就不下車」，新娘也直接坐在車內等收錢，尷尬場面引來眾人圍觀，最後新郎父母被逼急，當場哭了出來，並打電話向人借錢，才順利讓新娘肯下車、完成婚禮。

據馬來西亞《中國報》報導，大陸河南省開封市12日發生1場離譜的迎親事件，依照當地習俗，新娘須乘坐禮車至夫家完成迎親，不過當時轎車開到新郎家門口時，車內卻跳出幾名陪嫁女子喊「不給6萬6下車禮，新娘就不下車」，還說絕對不能少1分錢，強硬態度讓新郎與現場親友看傻。

當時新娘就坐在車內，似乎已默許此「勒索」行為，陪嫁女子甚至插著手要求男方交出錢，場景引來附近鄰居、民眾圍觀，新郎父母最後面子掛不住，當場難過地哭了出來，最後只好無奈地趕緊打電話向人借錢，錢湊齊後才順利完成婚禮，此事在當地傳開，引發熱議。

據了解，當地習俗確實有「下車禮」，但金額不會開至那麼高，且該新郎事前已經出錢買了新房、新車，連訂婚都花了人民幣26萬元（約台幣113.92萬元），此外新娘離開娘家時，新郎已經先花了1筆「上車禮」人民幣14萬8000元（約台幣64萬8448元），沒想到下車又被要求花一筆，才讓夫家如此措手不及。