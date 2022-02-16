交易截止日剛到期，許多球員換了新東家，不過有些人要飛往何處恐得再等等，因為他們有可能被球隊放棄，如剛從暴龍轉到馬刺的卓拉吉奇(Goran Dragic)就是個例子。據名記查拉尼亞(Shams Charania)報導，他目前已被馬刺裁掉，成為完全自由球員，而現在引起了多隊關注。

Goran Dragic has agreed to a contract buyout with the Spurs and is entering free agency, sources tell @TheAthletic @Stadium. A slew of teams will now pursue the 14-year veteran. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 15, 2022

根據聯盟勞資協議，卓拉吉奇在被馬刺買斷後48小時若無球隊立即認領，將正式成為完全自由球員，他可以選擇與聯盟任何一支球隊簽約，而他被馬刺買斷並不讓人意外，因為在被暴龍交易後就有傳聞了，相信卓拉吉奇也早有心理準備，繼續等待下家。

卓拉吉奇在去年夏天被熱火交易到暴龍，成為換取洛瑞(Kyle Lowry)的籌碼之一，但當時卓拉吉奇明確表示他不想為暴龍打球，11月底以個人因素為由無限期離隊，本季僅打了5場球，場均出賽18分鐘，貢獻8分2.8籃板1.8助攻1抄截，最後暴龍沒意外放棄了他。

而在卓拉吉奇成為自由球員的同時，傳出聯盟多隊有意爭搶他，此前據沃洛納斯基(Adrian Wojnarowski)表示，快艇、公鹿、公牛和籃網都是他的潛在下家，湖人和勇士近期也加入了爭搶行列，接下來就看卓拉吉奇會做出什麼選擇。

Goran Dragic and the Spurs are expected to negotiate a contract buyout in the coming week, clearing the way to a formidable list of free agent suitors for Dragic that now includes the Lakers: https://t.co/PU5Ec7ajzA — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 13, 2022

卓拉吉奇今年35歲，2008年以次輪第45順位被馬刺選上，但之後從太陽開啟生涯，接著轉投火箭、熱火、暴龍直到現在，2014年曾拿下聯盟最佳進步獎，並入選年度第三隊，2018年闖進全明星賽，生涯數據是13.9分3.1籃板4.8助攻，投籃命中率46.2%、外線36.4%、罰球76.7%。