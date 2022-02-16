余鑒原1周2次滑輪下拉、cable划船等動作，漸練完美背闊肌線條，有著完美倒三角的身形。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

余鑒原說，包括，背闊肌、斜方肌、大圓肌等肌群進行重訓，讓各肌群展現。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市刑大偵查員余鑒原今年初剛到市刑大報到，稚氣的臉龐，身上卻有浮誇的大肌肉，余鑒原說，他讀警大2時幾乎每天到校內健身房報到，1周2次滑輪下拉、cable划船等動作，漸練完美背闊肌線條，倒三角的身形宛如台版《美國隊長》，朋友圈都叫他「粗哥」女喊有安全感，余員則希望投入偵查工作，對抗犯罪更有力量。

刑大偵查員余鑒原指出，從小體格較為同年齡弱小，但正義感強，從小志願就是長大從警，警大念書4年，將體格鍛鍊好，包括，背闊肌、斜方肌、大圓肌等肌群進行重訓，曾參加2019年「模特健體形體錦標賽」險得名，目前仍保持健身習慣，讓各肌群展現。

台中警界這幾年吹起健身風氣，男、女警們常利用勤餘到警局健身房健身，培養良好的體力，與余鑒原一起健身的台中市刑大偵查員陳博康說，大3時曾參加66公斤級的柔道比賽，得到第3名，爾後上健身房重訓，在研究所時，餘73公斤級競賽中獲得第2名佳績。

台中市警察局刑事警察大隊長林明佐表示，鼓勵警察多利用警局健身房、運動健身，當員警執勤中遇突發攻擊，能近身搏鬥或追捕歹徒等都能因應；不僅可以保持身體健康，更強化打擊犯罪的量能，保護城市安全。

刑大指出，近來有知名業者獲悉捐贈警界健身運動盛行，捐贈健身器材包括各式重量的啞鈴，從20至 120磅共10組20個，及滑步機1部等，擴充警察局健身室設備，提供更多員警勤餘時直接「駐地運動」，充實健身需求。