Omicron疫情至今仍在燒，但歐美多國已決定放寬解封；而烏克蘭與俄羅斯之間的關係緊張，戰爭似乎一觸即發，引起各界密切關注。而印度神童阿南德曾說過，2022年的三月與四月都會很戲劇化，直到五月疫情才會趨緩，提醒大家千萬不要輕忽。同時也示警做好五件事自保，其中包括不要殺生和傷害大自然，並要盡量避免衝突。

印度神童阿南德在2月8日發布的影片中提到，古印度的經典經文「Subhashita」可以幫助大家度過疫情難關，但今年食安問題將是關鍵，因為食安會影響到人民的身體健康，因此不管是哪個年齡層的人都應該要特別留意。

阿南德指出，目前全世界都還受到血月、八星連珠及卡帕拉契瑜伽（KALA SARPA YOGA）等負能量餘韻影響，全球各地除了爆發Omicron疫情，也出現恐怖天災，導致經濟也受到影響。他先前曾說過，2022年的三月與四月，疫情居高不下，國際局勢與極端氣候都可能釀更嚴重的災害，「看不見的事情，突然就發生了」。直到五月疫情才會趨緩、經濟開始復甦。

對此，阿南德也在先前發布的預言影片中說過，大家可以做好5件事情保護自己，其中包括「不傷害大自然」、「避免殺生」、「杜絕迷思」、「別不相信業力」與「盡可能避免爭執與衝突」。他相信只要大家好好堅持下去，美好的曙光終會來臨。

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