2022亞太社會創新高峰會5月將在台南登場，以「重健亞洲」為主題，聚焦疫情後新生活。行政院政務委員唐鳳說，2年前的今天是口罩實名制配送至衛生所的日子，之後也推出口罩2.0、3.0，這除了是公衛體系創新，但很重要的是從台南出發的公民科技家，透過社會創新方式讓口罩不分城鄉、不分南北，人人都買得到口罩，這套做法已建立起防疫新生活，接下來淨零新生活也能從台南出發，解決世界問題。

今天啟動記者會由台南新芽協會開箱高峰會主題，包括台南市長黃偉哲、台南新芽協理事長嚴婉玲及行政院政務委員唐鳳、經濟部政務次長陳正祺、經濟部中小企業處處長何晉滄、成功大學校長蘇慧貞、南科管理局局長蘇振綱、研考會主委戴偉峻及市府團隊共同宣示啟動。

黄偉哲表示，市府積極推動淨零碳排、循環經濟等施政，台南是台灣第一個率先制定《低碳城市自治條例》城市，在「台南市氣候緊急宣言」中提出2030年永續展願景，承諾在2030年前再生能源装置量達45億瓦（4.5GW)，預計每年減少約333萬碳排放，希望台南住商用電於2030達到淨零碳排，並協助中央共同向2050年淨零碳排目標。

黃偉哲說，尤其今年亞太高峰會主題是「重健亞洲」，在疫情肆虐之後，對於亞洲甚至全球的整個社會風貌，會產生很大的改變，也期待透過這個社創高峰會，能全面性思考，在社會層面、在經濟層面、在衛生環境層面上，了解未來亞洲甚至全世界何去何從，期待藉由高峰會，更多腦力激盪能夠在這裡發生。