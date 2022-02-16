國民黨今天舉行「為國人健康把關、反核食發聲」記者會，與會的放射科醫師陳復華示警，吃了福島核食，雖不會有立即性危險，但累積下來是否對身體健康有影響，留待未來觀察，而藥劑師沈采穎則提醒，政府應建立核食受害補償機制，由廠商繳交營業額的1到2％作為救濟金。

蔡政府2月8日宣布開放福島核食進口，引起食安疑慮，國民黨副祕書長王育敏表示，很多家長擔心孩子吃到含福射食品，因此國民黨主張修訂《學校衛生法》，認為福島5縣市的水產品、乳製品、嬰幼兒食品應維持禁止，其他縣市高風險食品要逐批檢驗，同時建立核食受害者補償機制。

國民黨醫療委員會主委蔡明忠說，中央與地方檢驗把關應一條心，能理解中央政策要符合國際潮流，但地方若採取較嚴格的把關標準，中央不能以違反中央規定來否決，而未來進口的日本食品也須檢附日本政府公告的福射數據，讓民眾得以省思。

與會的放射科醫師陳復華指出，福島食品雖不是屬於對人體有急性傷害的紅線區，但劑量是會累積的，累積下來對身體的影響如何，就要等數十年後才能得知，而輻射對人體最大傷害就是影響造血、生殖系統與甲狀腺，能避免就應避免，否則輻射將禍遺子孫。

另一位與會的藥劑師沈采穎表示，政府編列的食安預算，平均每人1年116元，是香港的30分之1，現在僅對高風險進口食品採逐批檢驗，她認為政府應要求所有日本產品都要逐批檢驗，但食藥署僅編列27億元用於食安，一旦經費用罄，是否就不檢驗，政府應拿出對策來。