年僅25歲的臉書百萬直播主丟丟妹（李明珊）個性爽朗、豪邁，每次開直播都吸引破萬觀眾收看，被封為新一代「直播帶貨天后」，12日卻突宣布「無限期停播」，好險昨（15日）開工直播，瞬間湧入快3萬位網友，她也自嘲快1個月沒開播，「公司快破產了」。

丟丟妹之前神隱2個禮拜，再度更新臉書貼文竟是「無限期停播」的消息，讓粉絲相當詫異，不過她已刪除該篇貼文，昨（15日）元宵節重啟直播，透露目前公司有100位員工，過年前每個人真的很辛苦，希望他們可以放長一點的假，所以公司休息到昨天，今天正式上班。至於先前有網友抱怨買到過期產品，丟丟妹了解狀況後，對外說明：「實際上客服已全面處理，不少黑粉故意攻擊，抱歉造成大家擔心。」不過酸民仍沒放過她，不斷湧入直播搗亂，丟丟妹沒在怕，直接念出留言，並駁斥：「我沒有」。

丟丟妹接著自嘲快1個月沒有直播，公司都快破產了，不過出手依舊大方，抽獎送烤盤、純金牌、iPhone13，吸引快3萬網友上線收看，以及搶購海產等商品，人氣還是非常旺，她也打鐵趁熱，不忘替自己擔任班底的節目《小姐不熙娣》宣傳，卻口誤講成《熙娣想聊》，臉一度漲紅。

丟丟妹人紅是非多，近日她上節目《小姐不熙娣》坦言，曾被自家員工A錢，導致一個月損失1500萬，她連續看1、2個禮拜的24小時監視器，才抓到兇手原來是廠商的送貨司機和自家倉管，因廠商認定她的倉管也有錯，只願意賠償800多萬，剩下的錢通通由丟丟妹自行吸收，沒讓該名倉管賠償，只有把對方開除，「因為他也很老了，說難聽一點，賣家產給我，也沒那個錢」。