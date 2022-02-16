台灣HP（台灣惠普資訊科技）宣布其Enterprise等級印表機和原廠耗材已於去年第四季度美國資安意識月（NCSAM）期間（10月），通過ISO/IEC 20243認證。由國際開放標準組織（The Open Group）授予，ISO/IEC 20243標準是一套用於降低與阻絕資安漏洞的辦法和建議。透過獲得該認證，HP確保其Enterprise等級印表機和原廠耗材在整個產品週期內遵循全球供應鏈安全的最佳實踐。

多元工作環境（Hybrid work models）的興起，也使新興威脅更加頻繁的出現。根據HP的一項研究發現，有45％的IT決策者表示，隨著遠距工作的增加，有證據表明在過去一年裡，有資安漏洞的印表機被用作攻擊點（Attack point）。保持公司設備、網路和數據安全成為在新興工作模式下IT部門的巨大挑戰。

HP列印安全首席技術專家Shivaun Albright表示，現在有這麼多人在家裡工作，安全邊界已經遠遠超出了辦公室的範圍。隨著企業們轉向採取零信任（zero-trust）架構方式，端點（end-to-end）、分層（layered）及內建安全（built-in security）變得至關重要，而這項ISO 20243認證向HP的客戶確保了我們的Enterprise等級印表機及其耗材在整個產品生命週期中符合產品完整性的要求。

HP的ISO/IEC 20243認證被授予於HP的Enterprise等級印表機（包括LaserJet & PageWide）、大圖印表機（包括DesignJet & PageWide XL）、掃描器（包括ScanJet & Digital Sender Flow）以及HP原廠碳粉和墨水匣。不僅如此，該認證還建立在2021年5月宣布的HP Wolf Security基礎上，它是HP的綜合組合，提供安全設計印表機（secure-by-design printers）、硬體內嵌資安設計及端點安全服務。