曾連任5屆新竹市議員的民進黨籍行政院顧問鄭宏輝。（圖／取自鄭宏輝臉書）

曾連任5屆新竹市議員的民進黨籍行政院顧問鄭宏輝辦公室，日前接到民眾前來諮詢，關於情侶間能否檢查對方手機內容、偷看或偷拍另一半的手機或電腦法律責任問題。鄭強調，民眾面對不同狀況時的法律知識相當重要；鄭也直呼，在西洋情人節期時講這個好像「怪怪的」，並藉此呼籲大家多預約他的免費法律諮詢服務。

鄭宏輝13日在臉書發文表示，「情侶之間可以檢查對方手機的內容嗎？偷看或偷拍另一半的手機、電腦，會有什麼法律責任嗎？」這些問題都是現代人經常碰到的疑難，最近他們辦公室免費的法律諮詢服務，就遇上這一題。

鄭宏輝指出，針對上述問題，《民法》與《刑法》各有相關規範，在民事與刑事上，面對不同的情況，專業的法律見解就顯得非常重要。

話鋒一轉，鄭宏輝也忍不住直言，在2月14日西洋情人節講這個，好像「怪怪的」。鄭坦言，其實他的重點是要告訴大家，他們辦公室有提供免費的法律諮詢服務，歡迎大家預約，電話預約法律諮詢服務，請於周一到周五早上9點至下5點，撥打電話03-5342923。