周二公布的數據顯示，德國二月投資人信心有所回升，因為市場預期，遏止新冠疫情的管制將會放鬆，並將讓德國成長加速。

ZEW經濟研究所指出，其經濟信心指數從一月的51.7上升到二月的54.3，而路透調查為升到55.0。

ZEW在聲明中表示，儘管經濟和政治不確定性增加，德國經濟前景持續改善。

金融市場專家預計，今年上半與傳染病相關的防疫管制將鬆綁，經濟會復甦。並且專家預計通膨會下降，儘管是以較慢的速度放緩。結果是，超過50%的專家預期歐元區短期利率將在未來6個月調升。

當前狀況指數從-10.2上升到-8.1。而預測共識為-6.0。

VP銀行的Thomas Gitzel指出，俄羅斯對烏克蘭的潛在軍事入侵將損害德國復甦，特別是如果西方國家對俄羅斯的能源部門展開制裁，將阻止俄羅斯將天然氣輸往歐洲。美國和歐盟可能會在俄羅斯發動攻擊之時，制裁俄羅斯的能源部門。所以經濟樂觀信心仍有降低的風險存在。