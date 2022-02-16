何秉睿摔倒，未能在北京冬奧高山滑雪男子曲道賽完賽。（路透）

2022北京冬季奧運16日中華隊選手再有賽程，男子選手何秉睿在高山滑雪男子曲道賽第一趟出賽，他排在第71位出發，一開始衝速度但有點驚險，回到賽道後他放慢速度，可惜在中後段繳卡到旗門失去重心摔落，因此未能完賽。

北京過去冬天不太下雪，因此北京冬奧滑雪項目的賽道主要是使用人工雪，不過近日北京下起大雪，加上颳起強風，讓滑雪項目的練習、比賽日程延誤，競賽場地延慶國家高山滑雪中心因為覆蓋上新雪，狀況會跟練習時不一樣，何秉睿賽前透露有點不安，不過比賽正式開始後，選手們在腎上腺素的激發下，仍全力挑戰自己。

出發時何秉睿想衝一下速度，但在遇到一點亂流，所幸來得及回到發生失誤的旗門繼續賽事，到了中後段在其中一個旗門膝蓋有點打到旗門而卡了一下，何秉睿重重摔倒，雖然想煞車，但賽道速度相當快，他一路滑行到終點，現場鏡頭捕捉到他坐在場邊的畫面，大會醫護人員也關心他的狀況，所幸隨後起身，慢慢步離賽場。

現年23歲的何秉睿國中畢業後就到奧地利就讀滑雪學校，去年11月拿到北京冬奧參賽門票，是中華冬奧代表隊繼1992年阿爾貝維爾冬奧、暌違30年再度有男子選手進軍冬奧高山滑雪。

第一趟88名選手有多達36人無法完賽，奧地利選手史卓爾茲（Johannes Strolz）以53秒92暫居領先。