博士論文差點沒了！筆電放置物箱騎重機掉了 警iPad定位尋回(屏東里港分局提供)

屏東里港分局日前接獲新竹鄭姓民眾的報案，稱自己在騎大型重機經台中大甲南下路段時，後置物箱掉落，裡面裝有筆電及IPAD，筆電內全是博士論文心血，警員李俊葦受理以後靠著ipad定位，經過一次又一次地毯式搜索，終於在人言稀少的里港鄉三和路一代，找到將物品占為己有的呂嫌，全案依侵占遺失物罪送法辦。

李俊葦警員用IPAD定位訊號，幫失主尋回遺失物，讓失主重展笑顏並對警方頻頻稱謝。(屏東里港分局提供)

日前里港分局三和派出所警員李俊葦，接獲鄭姓民眾心急如焚地從新竹打電話來派出所報案求助，說自己大型重型機車後面所附掛之後置物箱不慎遺落於省道台61線(台中大甲南下路段)，裡面裝有筆電及IPAD，而筆電內全是其博士論文心血結晶，因為IPAD訊號定位最後在三和派出所轄區出現，向警方報警求助。

李俊葦警員用IPAD定位訊號，幫失主尋回遺失物，讓失主重展笑顏並對警方頻頻稱謝。(屏東里港分局提供)

里港分局三和所警員李俊葦接獲報案後，主動了解案情，得知鄭民現為某國立科大博士生，遺失的筆電內，全都是鄭姓民眾博士論文心血結晶，李員不忍鄭姓民眾心血化為烏有，隨時掌握掌握GPS訊號最新位置，每當訊號位置移動，都會迅速趕至現場進行地毯式搜尋，可惜均無所獲。

在多次搜尋未果後，鄭姓民眾對尋回失物已不抱任何希望，但李員仍不放棄，18時下勤後，主動利用自己下班幫忙找尋。最後在里港鄉三和路，人煙稀少的路段，警員李俊葦靠著四處探訪詢問後，找到呂嫌駕駛之自小客車，透過半透明車窗發現機車後置物箱就在該台汽車內，最後成功於呂嫌車上起獲鄭民遺失之ASUS筆記型電腦一台、APPLE IPAD11PRO一台，全案依侵占遺失物罪將呂嫌函送法辦。而鄭姓失主得知重要筆電尋回，放下心中大石，向警方頻頻稱謝。

里港分局分局提醒民眾，如拾獲遺失物，請儘速交至附近警察機關、或撥打110、轄區派出所電話，警方將派員至現場處理，民眾切勿佔為己有，以免觸法。