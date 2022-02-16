擁有32年歷史的西華飯店2月15日熄燈，將改建為酒店式豪宅，成為民生東路上的豪宅指標，房產趨勢專家李同榮示警，知名飯店及舊商場搭上危老及都更獎勵，大舉投入重建行列，預期3、5年後豪宅及A級商辦將有爆量疑慮，屆時B級、C級商辦將被排擠，導致空置率大幅增加，舊豪宅也將降價求售，開發商與盲目投資者將會被套牢。

李同榮指出，繼六福客棧、誠品敦南丶京華城丶國賓飯店丶台塑舊商辦陸陸續續有多家同性質舊商辦或飯店提出重建計劃，改建為A級商辦與高級豪宅，光是京華城重建為19層A辦，就有約2.7萬坪供給量；台塑大樓重提的都更計劃也約有5.8萬坪，將供給前面兩楝22層A級商辦，後面一棟22層豪宅；誠品改建為28層A級商辦至少有2萬坪，未來整個A級商辦與豪宅市場陸續將有大小都更案超過數十萬坪以上的大量釋出，這將對市場產生供給過剩的風險與衝擊。

他進一步指出，除重建標的外，目前正積極推動都更中的有十幾棟大樓，包括新光產險大樓、聯邦銀行松江大樓、國泰襄陽大樓、中華票券大樓、國泰建設大樓、國泰環宇大樓、國泰世華銀行大樓、合庫通寶大樓、上海商銀總部、富邦產險總部大樓、國泰一號中華大樓、國泰世華敦北大樓等，短期雖然將因這些大樓暫時退出，而造成市場短期供給吃緊，但長期將因改建後的爆量而造成供給過剩的隱憂，對數年後商辦及豪宅市場將是一場嚴峻的考驗。

李同榮表示，目前市場上大樓重建的重要標的大都是單一所有權，省掉整合的時間與困難，重建的速度越來越快，預計3、5年後，A級商辦與豪宅將會爆量，並將面臨4大隱憂：

1.A級商辦供給過多，導致售價與租金將同步下滑。

2.B級丶C級商辦將被A辦排擠，而導致空置率大幅增加，不能都更40年以上老舊商辦，將會不值錢。

3.舊豪宅將被新豪宅過度推量排擠，而導致降價求售。

4.整體豪宅市場供給過多，售價不如預期，套牢的會是開發商與盲目投資者。