「陽光、空氣、水」是市長盧秀燕施政主軸，台中市政府為推動環境永續發展，減少移動汙染源。地方稅務局長沈政安16日說，市府續鼓勵民眾使用電動車輛，市民朋友購買完全以電能為動力之機動車輛，可繼續享有免徵使用牌照稅至114年12月31日。

沈政安指出，空氣代表環境保護，維護青山綠水，為全面改善空汙。台中在市府與市民共同努力下，今年1月份PM2.5平均值16.3微克，創下同期歷史新低，為持續改善空氣品質，市府積極推動各項減碳及空汙改善行動，其中推行綠色交通，鼓勵民眾換購電動車，以減少移動汙染源。

沈政安表示，目前電動車數量已從市長上任時2.3萬輛增加至7.7萬輛，成長超過3倍，對於減少移動汙染源，改善空汙已有具體的效益，因此地方稅務局將免使用牌照稅期間延長4年。

沈政安強調，為鼓勵更多市民使用低汙染電動車輛，購買電動車除可以免使用牌照稅外，還享有免貨物稅、免燃料費及換購補助等優惠，鼓勵民眾多購買環保低汙染電動車輛，為中市遍植綠能種子，共同打造淨零碳排環保清淨家園。