國際資金近期明顯流入歐股，上周歐洲單周買超48.2億美元，該金額創近年來新高。對於歐洲股市後續看法，安本歐洲股票投資團隊表示，預計歐洲經濟活動在Q2迅速反彈，今年底回到正軌。

安本歐洲股票投資團隊表示，依數據顯示，Omicron對通膨的影響比其對需求的影響更明顯，歐元區通膨在去年12月達到創紀錄的年成長率 5％，英國為 5.4％，供應鏈壓力和能源價格效應仍將在短期內持續推升通膨。

整體市場而言，安本歐洲股票投資團隊說，Omicron的出現使我們對第一季度全球增長的預期降至去年11月份預估的三分之一。確診數提高和間歇式停工的大多數歐洲國家中，商業活動可能出現溫和收縮，但由於Omicron影響週期較短，預計經濟活動會在第二季度迅速反彈，並在2022年底回到正軌。

總體而言，安本歐洲股票投資團隊認為，由於受到Omicron的打擊，復甦速度將放緩，預計2022年的增長將從5％降至3.9％，但2022年歐元區GDP增長可能會保持在長期水平之上。