不老活力中心有專業教練指導長輩使用器材運動。（張亦惠攝）

民雄樂齡運動館今天正式完工啟用。（張亦惠攝）

嘉義縣民雄鄉為照顧中高齡族群的身心平衡與健康，鼓勵民眾運動健身，2016年起在民雄鄉運動公園內規畫專為中高齡設計的運動場館，歷經5年努力斥資5585萬元打造民雄樂齡運動館，1樓委託弘道老人福利基金會成立「不老活力中心」，16日正式開幕啟用，是專屬中高齡的運動中心設計，即日起試營運至4月底。

民雄鄉公所申請教育部體育署補助3870萬元，自籌1715萬元打造2層樓樂齡運動館，16日完工啟用，嘉義縣長翁章梁、民雄鄉長何嘉恒、弘道老人基金會執行長李若綺等人皆出席。翁章梁表示，嘉義縣是農業縣，很多老人家是過度勞動身體出狀況，透過運動指導員，讓身體因為過度勞動引發的病痛做舒緩跟調整，恭喜民雄有第一間老人運動館，對民雄是很大的福音，請大家多多使用。

樂齡運動館1樓由弘道老人基金會標租營運，經營不老活力中心，透過先進的SMARC智能運動設備，提供中高齡族群精準有效的運動， 目前至4月底為試營運期間，提供免費inbody測量、SMARC體驗課優惠，入館酌收50元清潔費。

弘道老人基金會嘉義服務處處長張儀芬說，這是基金會首間不老活力中心，鼓勵中高齡民眾來運動，也會推出各式適合中高齡族群的團體課程、講座，帶動運動風氣，創造不一樣的老年生活。