台北市衛生下水道工程處計畫興建濱江水資源再生中心，該案今二度闖關環評大會，多名環委認為鄰避設施應落實異味和水質監測，避免死魚事件發生風險，同時要求檢討汙泥消化處理和再生能源發電可行方案；由於基地鄰近松山機場，當地里長也抨擊徵地設景觀台、停車場恐造成飛安疑慮，最後環評會決議，1個月內補充資料後再審。

台北市政府評估，至2032年北市汙水量將達每日95.73萬噸，超過北市現有內湖、迪化2座汙水處理廠設計處理量能，若濱江水資源再生中心新建完成，除滿足北市基本汙水處理需求，也提供再生水作為多元供水來源，該基地鄰近松山機場，總面積共5.05公頃。

環評大會開始前，多位居民憂心，於基隆河中游設置濱江廠恐造成河川汙染；當地大佳里長莊欽億也強調不贊成建設水資中心，抨擊市府40年不作為，如今卻擴大徵收來蓋景觀台、停車場，將造成飛安疑慮，且中山區位於台北中心，未來發展恐受飛安限制影響地方建設。

環委林文印認為，開發單位應說明如何降低異味氣體逸散、發生異味事件後誰來負責，且目前僅規畫一季監測一次，不足以作為連續數據來看，環委顏秀慧則要求說明異味巡檢頻率，並質疑地方有高達8位里長反對建議，和開發單位所做的民調有所出入。

環委張尊國則憂心會有死魚事件發生，也建議新世代的污水處理廠應強化排碳效能，但目前只看到太陽能板設置的規畫，應再加強說明。環委楊之遠、龍世俊表示，氣候變遷之下，地表高溫不斷，恐影響設備維護和操作。

環評委員、主席林鎮洋強調，水資中心屬鄰避設施，若要聲稱能成為環境友善設施，建議開發單位設立專章，並由專人追蹤、監督。

開發單位衛工處回應，綠電部分受限於飛安限制，不能在當地設置太陽能板，未來會找衛工處其他廠增設，達到審議規範要求的5％面積，用此方式取代購買綠電；至於異味部分初估應不會擴散，但未來會做連續監測系統，並搭配每季一次監測，做定期、連續的數據比對，且廠內24小時都有人員留守，民眾若有異味事件陳情會立刻處理，未來也會將承諾寫進專章內。

歷經2小時討論，環評會最終未通過此案，要衛工處下次加強說明濱江廠開發的必要性，開發單位也應於1個月內，針對如何落實異味監測、異常事件應變處理措施和通報方式、汙泥消化處理、再生能源發電可行方案、降低死魚事件風險評估及土地徵收狀況等資料補充送件審查。