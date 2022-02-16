《歐亞時報》近日刊登專家評論。文中指出，大陸駭客經常透過網路竊取軍事科技。透過「拜占庭冥王」，共軍技術偵察部以釣魚的方式竊取美國大量國防科技，包括F-35、F-32、B-2、太空雷射、飛彈導引科技等都因此受害。這也讓大陸的殲-20，在機身與光電瞄準系統上與F-35極為類似，同樣的問題也出現在FC-31身上。

文中指出，中國大陸經常遭指控透過網路間諜活動竊取軍事機密科技；特別是北京的主要競爭對手美國，更是常常成為駭客攻擊的受害者。就算是北京堅定的盟友莫斯科，過去也曾對大陸提出類似指控。

事實上，俄國官方媒體衛星通訊社數年前就曾批評大陸殲-15的諸多缺陷；其中，就指控北京對由烏克蘭那取得的Su-33進行逆向工程，進而生產自己的艦載機殲-15。不過，隨著雙方與美國的齟齬漸生，華府成為共同敵人讓彼此拋棄矛盾，重新建構關係以因應美國的挑戰。

無可諱言，美國擁有全球規模最大，也是最先進的空軍部隊。它還擁有兩架第五代戰機，包括拒絕出售給任何國家的F-22，以及強大的F-35，這兩款都是全球最先進的戰機。

對於F-35的部分科技，美國國防部與承包商一直守口如瓶；例如，關於F-35電戰具體資訊，一般人難以窺得其奧秘。長期以來，美國持續指控北京竊取F-35的科技，以用於生產自己的戰機。

隨著美國國家安全局承包商史諾登（Edward Snowden）2015年爆料機密文件，北京竊取F-35的資訊首度浮上公開檯面。洩漏的數據讓北京網路間諜的活動全面曝光。

德國《明鏡》則批露大陸駭客竊取F-35聯合打擊戰機最高機密資訊的過程；據內部消息人士透露，主要是2007年承包商洛克希德馬丁發生數據遭竊的事件。此外，2019年時任美國總統川普國家安全顧問波頓(John Bolton)也曾指責北京竊取美國科技，用來製造匿蹤戰機。

※包括F-35、F-22、B-2等先進裝備慘遭駭

2018年8月1日，為慶祝共軍建軍，大陸軍方向媒體曝光下一代殲-20的高解析照片。在2019年公布的殲-20照片中，近距離特寫該款戰機的機身，還展示出一個感測器系統。巧合的是，該系統與F-35前端的光電瞄準系統（EOTS）相當雷同。

文中指出，F-35計畫已有數萬億元組的數據已被大陸駭客竊取；其中，包含F-35雷達設計(如系統模組數與類型)與發動機相關資訊(包括廢氣冷卻原理、前後緣處理、後甲板熱力圖)。

除F-35外，大陸駭客似乎還取得美國F-22與B-2、太空雷射器、飛彈導引、追蹤系統與核動力潛艦與防空飛彈設計等機密資訊。這些行動為美方稱為「拜占庭冥王」（Byzantine Hades）的一部分，很可能早在2006年就已展開，其背後黑手為共軍總參三部技術偵察部所為。

報導還指稱，大陸偏好「網路釣魚」的方式來竊取機密科技，意味著透過電子郵件帳戶與密碼的洩漏，進而進入安全網路。根據維基解密披露的美國國務院機密文件，大陸軍方主要透過第三方追蹤系統取得機密科技，這一過程被美方稱為「拜占庭冥王」。

先前《路透社》曾報導，部分在大陸註冊的網站參與2006年的「拜占庭冥王」的駭客行動。這些網站註冊於大陸四川省省會成都。從郵遞區號來看，位置在成都，並由第一技術偵察部執行。

由於殲-20與F-35的部分設計實在過於相似，甚至包括匿蹤功能也是如此，讓人們對於殲-20充滿懷疑。事實上，大陸另一款第五代匿蹤戰機與F-35擁有相同設計，讓西方人士懷疑大陸可能竊取F-35的技術用以生產FC-31。

Checkmate vs FC-31 vs F-35 vs KFX pic.twitter.com/IWVY9Y1for — 彩云香江 (@louischeung_hk) July 16, 2021

※FC-31是由F-35逆向而製成的嗎

外界指控，大陸駭客竊取F-35的相關科技，可提升大陸戰機製造能力，特別是殲-20與FC-31。事實上，從F-31公布的照片以及大陸媒體的報導，都顯示其與F-35有著極為相似之處。

作為第五代匿蹤戰機，F-31的正式服役將成為大陸第二款國產匿蹤戰機。與F-35相似，F-31為多功能戰鬥機，可執行包含空中密接支援(CAS)、空中攔截作戰、壓制敵方防空系統，以及作為艦載戰機。

F-31配備兩台俄國設計的RD-93渦輪發動機，最高時速2200公里，航程超過2000公里。F-31安裝先進航空電子設備，如多功能顯示器、頭盔瞄準具、光電瞄準系統、姿態指引指示器，以及高科技感測器與通信系統。

American F-22 🇺🇸

Chinese J-35 (FC-31) 🇨🇳

Russian Su-57 🇷🇺

Chinese J-20 🇨🇳

American F-35 🇺🇸

South Korea KFX 🇰🇷



🗒 - KFX is a 4.5 generation jet fighter pic.twitter.com/61mQhRyCQA — World's Military Forces (@Military9Army) July 16, 2021

此外，F-31還配備一門機砲與兩個內部武器艙，每個武器艙可攜帶2枚飛彈，而機翼上則有3個武器掛載點。

報導總結，這些都讓外界懷疑F-31是來自F-35逆向工程；真正要消除相關疑慮，恐怕得等北京將F-31投入使用才能達成。