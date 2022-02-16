潘姓女子去年6月命令中風母親坐進60多度高溫熱水浴缸，6小時後發現母親已無生命跡象才報警；檢察官依據法醫相驗結果，認定潘母下肢脫皮紅腫，是被活活燙死，甚至浴缸裡仍黏著殘留的皮膚碎屑，潘母至少被迫泡40多度高溫逾5小時，被活活燙死，但潘女堅稱只是懲罰母親不聽話，否認傷害母親。台北地檢署16日依傷害致死起訴潘女。

去年6月9日警消獲報1名70多歲老婦陳屍北市中正區某公寓浴室內，警方因老婦中風，客廳、房間堆滿雜物，原本研判疑為意外死亡案件，但檢察官依據警方報驗的現場照片，發現老婦是頭朝浴缸、腳朝門口俯臥地板，認為死因恐不單純，與法醫進行相驗。

老婦家屬向檢察官證稱，死者與38歲潘姓女兒相依為命，死者寵愛潘女，認為，死者可能是自己放的洗澡水太熱而不慎發生意外。潘女則說，案發當天她在房內玩電腦，等母親準備午餐，母親平常都是晚上洗澡，不知道為什麼當天中午就去洗澡了，她沒吃飯，只吃了幾顆糖果繼續玩電腦。

潘女表示，她下午曾進浴室看過母親幾次，母親還會改變泡澡姿勢，直至晚間6時，發現母親似乎已無呼吸，她趕緊打電話報警，並把母親拖出浴缸。

但檢警在家中找到一大疊潘女寫給母親的紙條，大多是潘女責怪母親沒有幫忙買金光布袋戲光碟、沒有照約定做事、說好內容，檢察官對潘女說法起疑，決定解剖釐清死因。

但潘母解剖當天，潘女改口稱，事發當天中午曾和母親吵架，她想懲罰母親不聽話，所以在浴缸放熱水、她加了些冷水後，命令母親坐進去浴缸，未經她同意，不准離開浴缸，但潘女否認有傷害母親意圖。

檢察官依據法醫鑑定報告，發現潘女母親因身體大面積二度燙傷導致心因性休克，檢察官指示警方再赴潘女及母親住處勘查模擬，根據浴缸內側留下的水漬高度、及沾黏的皮膚位置，研判當天水龍頭水溫高達60度，經一段時間冷卻後，在浴缸內水溫仍有40多度，而死者下肢嚴重燙傷，至少要浸泡5小時以上。

檢察官認定潘女故意放熱水並命令母親浸泡其中，有傷害犯意，導致母親因曾局部中風，造 成溫感異常或因行動不便，無法離開浴缸被燙死，今依傷害致死罪起訴潘女。