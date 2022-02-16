2022年開春，開發金控發起「愛心饞寶寶」團購，獲得集團子公司員工的熱烈支持，整年認購超過500份中西式點心，這個在開發金控持續九年的公益活動，累計超過500萬元金額，長期協助多個社福機構維持營運，培養身心障礙者生活技能。開發金控長期推動「愛心饞寶寶」團購，許多員工早已習慣每個月拎著一袋愛心麵包回家當早餐。中華開發文教基金會甚至舉辦部門購買力競賽，今年凱基銀行企業金融處最積極，認購數量最多，一位員工表示：「認同基金會幫助庇護工坊的理念，所以每年都支持，產品也一年比一年好吃，可以感覺到那份用心。」今年開發金控支持的兩個機構，分別是新竹華光社會福利基金會「磊質複合式庇護工坊」與台中「蒙恩聽障烘培坊」。

台中「蒙恩聽障烘培坊」首次加入開發金控「愛心饞寶寶」團購活動，機構創辦人潘信宏牧師為消除聽障者工作障礙，建立了一個全手語的工作環境，烘焙坊員工沒有溝通不良的困擾，進而可以維護產品品質。潘信宏牧師說：「感謝開發金控支持蒙恩的圓夢計畫，每個月將手中的一百元化為最有溫度的禮物。」磊質庇護工坊周神助主任也表示，開發金控長期穩定下單，協助他們度過了新冠肺炎疫情的難關。開發金控深信唯有對社會關懷與回饋，才有企業永續發展。當開發金控穩健成長的同時，也會將企業責任最大化；開發金控將持續整合集團子公司與旗下基金會的力量，投入社會各項公益，關懷弱勢族群，落實社會關懷，發揮關鍵影響力。