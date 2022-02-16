疫情下全球晶片供應鏈受到重大影響，導致晶片供不應求。美國半導體產業協會（SIA）近日發表最新數據顯示，2021年全球售出了1.15兆顆晶片，銷售額達到創紀錄的5559億美元，年增長26.2％。

根據SIA的資料，大陸仍是最大的半導體市場，占據全球銷售約三分之一，2021年晶片銷售額總計1925億美元，增長27.1％。

據第一財經報導，SIA預測，2022年全球晶片產能將進一步提升以滿足日益增長的需求，不過2022年晶片銷售增長將放緩至8.8％，但仍高於2020年銷售額6.8％的增長。

SIA執行長John Neuffer表示，2021年半導體市場銷售的大幅增長主要是由於新冠疫情後的反彈，儘管2022年這種反彈仍將持續，但不會出現去年這樣的大幅增長效應。

在新冠疫情期間，一些亞洲晶片工廠受到疫情管控措施關停，已經對全球晶片供應鏈產生重大影響，並導致一些晶片的供應中斷。

包括台積電、三星電子和英特爾等主要半導體製造商都在過去一年宣布投資數百億美元建立新工廠，但John Neuffer表示，由於新冠大流行推動了全球數位化發展趨勢，半導體需求仍然強烈，預計晶片仍會供不應求。