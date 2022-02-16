大陸國家主席習近平近日就支援香港抗擊第五波新冠疫情工作作出重要指示，強調香港特區政府要把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務。

香港15日新增1619例確診病例，全部是本土病例，大部份是Omicron變異病毒株。另外，初步確診約5400例。

文匯報及大公報報導，習近平近日作出有關指示，並委託國務院副總理韓正向特首林鄭月娥轉達對香港疫情的高度關注，和對香港市民的親切關懷，強調特區政府要切實負起主體責任，把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，動員一切可以動員的力量和資源，採取一切必要的措施，確保香港市民的生命安全和身體健康，確保香港社會大局穩定；大陸政府各有關部門和地方要全力支持和幫助香港特區政府做好防疫抗疫工作。

韓正批示要求特區政府和各有關方面，堅決貫徹落實習近平的重要指示精神，並指示中央有關部門和廣東省，抓緊解決特區政府提出的提升香港核酸檢測能力、支援快速抗原檢測包等醫療物資，援建社區隔離和治療設施、保障鮮活食品等生活必需品供應、選派防疫專家赴港指導等請求。

據報，大陸政府還決定，成立由國務院港澳辦和大陸國家衛健委牽頭，中央有關部門和有關專家、廣東省及特區政府三方共同組成的工作協調機制，加大有關工作統籌協調力度。