六福旅遊集團除打造安心的住宿及用餐環境外，也為鼓勵民眾接種COVID-19疫苗，即日起至3月31日止，推出新一波「小黃卡召集令」，台北六福萬怡酒店推「滿三劑即食饗」優惠，單筆用餐消費每滿1380元，出示本人完成3劑的疫苗接種紀錄卡，「敘日」全日餐廳、「THE LOUNGE」大廳酒吧即可現折300元，「粵亮」廣式料理則送價值320元的百合蓮藕燉排骨湯，並以此類推，優惠折抵與煲湯數量無上限，可疊加使用，用餐服務費皆以原價另計。

關西六福莊也同步推出「您接種我招待」，於即日起至3月31日期間入住，賓客只要出示本人完成3劑的疫苗接種紀錄卡，於好望角餐廳、Phoenix餐廳用餐，即可享單筆消費85折優惠，服務費以原價另計。

六福旅遊集團重視民眾健康及消費安全，台北六福萬怡酒店及關西六福莊持續採取高規格防疫措施，全面強化殺菌及消毒作業及頻次，落實採實名制、量測體溫，並於櫃檯、餐廳、各出入口設置酒精消毒液，另外，台北六福萬怡酒店也取得世界觀光旅遊委員會WTTC（World Travel&Tourism Council）的「安全旅遊戳記」認證，堅持三大安心保證，「食在安心、服務用心、賓客放心」，傾力打造讓賓客放心又健康的環境。