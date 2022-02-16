微積分性感板妹爆紅加碼「脫了」 一轉身火辣畫面全網嗨炸：答案是E

補教名師張旭因為在Pornhub上傳「微積分」教學影片爆紅，之後他請來正妹直播主「芸寶」當擦黑板小妹，芸寶一度在講台上擦黑板時突然脫上衣、剩下爆乳馬甲，影片讓網友大噴鼻血，沒想到該影片截圖被1名日本網友分享到Twitter，在當地成為熱門話題，已累積近2萬次分享。

補教名師張旭先前在成人網站Pornhub開設頻道上傳「微積分」數學教學影片爆紅，之後他的YouTube教學頻道出現1名長髮爆乳正妹幫忙擦黑板，網友紛紛笑說「已重播30次」、「喜歡數學了」而該名正妹之後更直接在講台「脫衣服」露出超低胸馬甲背心與豐滿上圍，再度引發話題。

芸寶在講台上擦黑板時脫上衣、剩下爆乳馬甲，影片截圖被1名日本網友分享到Twitter，在當地成為熱門話題，已累積近2萬次分享。（翻攝自Twitter）

該名長髮正妹的IG也曝光，原來她是小有名氣的直播主「芸寶」，平常從事攝影、主持、表演相關工作，IG目前有5.3萬粉絲，她笑說「我被很突然地驚到了，沒有想到有一天會因為擦黑板上新聞」，張旭也留言「感謝爆正板妹芸寶來幫我擦黑板！」

而張旭的影片被1名日本網友分享YouTube截圖，並在推特Twitter上發文說「可能是為了觀看次數，一名謎樣美女突然把衣服脫了，好好笑」，在當地被瘋狂轉發，累積近2萬次分享，日本網友留言，「真的是台日友好」、「我是從日本推特的熱門話題來的，如果老師只介紹那個擦黑板的美女會更好」、「台灣真厲害」；張旭也現身在貼文底下，留言1個愛心符號。