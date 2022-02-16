為使高中生更解各大學校系特色與生涯發展，國立台東高中舉辦線上畢業校友生涯經驗分享會。（國立台東高中提供／蔡旻妤台東傳真）

為使高中生更解各大學校系特色與生涯發展，國立台東高中舉辦「線上畢業校友生涯經驗分享會」，共開設5場次、18個學群，由校友親自為學生解惑，互動熱絡。高二的吳易庭表示，過去只能上網查資料，經由訪談，除了解「過來人」的真實經歷，對於未來藍圖也更具體。

學子們攤開準備已久的提問筆記，依興趣選擇不同學群線上發問。台東高中表示，這場別出心裁的線上分享會，邀請畢業校友開設線上會議室，每個學群有30分鐘的提問時間，學生可藉活動了解各校系的課程內容、特色、生涯發展、職場現況，以及當初如何準備升學等。

不同於宣講形式的座談，學弟與學長們互動熱絡。高二的吳易庭表示，過去想要了解大學校系資訊，大多只能上網搜尋相關資料，或是參加招生營隊，此次經由學長們的線上訪談，能夠知道「過來人」真實的經歷與經驗，也讓自己對未來有更具體的目標。

已在校園任教的特教老師陳孟偉表示，學弟們好奇如何成為特教老師，他便分享自身從大學自當上老師須經歷的階段，以及考取特教教師證需準備哪些科目、如何準備教師徵試等，希望能對有心從事教職的學弟妹有所幫助。

慈濟大學兒童發展與家庭教育學系大二的林朋彬指出，就讀高中時，由老師分享許多升學相關資訊，未料如今有機會以自身所學分享給學弟們，很感恩，也很開心。

台東高中校長蔡美瑤表示，因應防疫減少縣市間移動，因此將實體座談改為線上分享，讓更多校友及同學一起參與。另新課綱上路後，升學進路及考招方式與以往有些不同，希望藉由校友的力量，幫同學釋疑解惑，在經驗分享中獲得第一手資訊。