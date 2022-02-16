桃園市就業職訓服務處助PCB產業找人才，只要透過公部門媒合上工，企業最高獎3萬、勞工最高獎2萬。(就服處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市就業職訓服務處助PCB產業找人才，只要透過公部門媒合上工，企業最高獎3萬、勞工最高獎2萬。(就服處提供／蔡依珍桃園傳真)

全台逾6成印刷電路板廠商坐落在桃園，桃園市就業職訓服務處結合勞動部「產業缺工專案推動方案」盤點缺工企業，將重點產業放在「印刷電路板產業」及「半導體產業」，除規畫專業媒合說明會和徵才活動，只要透過公部門媒合推介，最高企業獎3萬、勞工獎2萬，盼解決缺工、扶植產業。

台灣擁有全世界最大「印刷電路板（PCB）」產業鏈，產值居全球之冠，舉凡時下最夯的智慧型手機、平板電腦、觸控模組，以及近年盛行的穿戴式智慧科技產品、電動車用電子，運用多元廣泛，印刷電路板在電子業佔有舉足輕重地位，產業前景看好，近年來隨著產線自動化的提升，工作環境已大幅改善。

桃園市為台灣PCB產業重鎮，全台逾6成印刷電路板廠商坐落於桃園，為因應桃園產業人才需求，桃園市政府就業職訓服務處今年度結合勞動部勞動力發展署推動「產業缺工專案推動方案」，經盤點全市企業缺工需求，擇定重點產業為「印刷電路板產業」及「半導體產業」。

就業職訓服務處指出，嘉聯益科技股份有限公司、景碩科技股份有限公司、南亞電路板股份有限公司、欣興電子股份有限公司等，共釋出近2000個職缺，就服處也展開客製化的專案求才服務推動計畫，除規畫辦理專業媒合說明會，並運用「安穩僱用計畫」等就業促進方案積極協助媒合，雇主聘僱由公立就業服務機構推介的失業勞工，可獲得最高3萬元僱用獎助，受僱勞工也可獲得最高2萬元就業獎勵。

另外也合作辦理徵才活動、校園就業博覽會以協助招募優秀人才，結合各項產學、產訓計畫等相關職業訓練資源，落實在地化服務，共同培育產業人才，更連結國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中心及桃園市榮民服務處等資源，共同協助轄內企業紓解人力需求、扶植電路板產業人才，進而提升產業之競爭力與附加價值。

有求職需求的民眾可向本市轄內各區就業服務台及桃園、中壢就業中心洽詢（桃園市就業服務據點資訊： https：／／reurl.cc／O0pGg7 ），更多資訊歡迎洽詢桃園就業中心（電話：03-3333005）、中壢就業中心（電話：03-4681106）或就業職訓服務處（電話：03-3322101分機8017）。