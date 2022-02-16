司法院要求各級法院院長抽閱法官裁判書，引來侵害審判核心的質疑，爭議持續多日後，祕書長林輝煌16日上午在法官論壇解釋，說院長如果發現裁判明顯有違誤，不影響審判獨立之限度內，以適當方式告知承辦法官，但林輝煌的發言隨即引來法官的質疑與爭議。

有法官上網要求祕書長具體回應，他所謂的「至於減輕法官工作負擔，也是司法院念茲在茲的重點工作項目」，有什麼具體的推動方案？他一再提到不會干預審判獨立，問題在於，真正會干預審判的人，會在乎這些現行的規定嗎？他不也是過來人？

更有人質疑，司法院為了推動司改，或為了滿足立法院制定新的規定，就以跟蹤騷擾法令而論，試問司法院究竟會增補多少人力？如果司法院只懂得去回應改革團體，不願意跟基層法官溝通，寫再多都是沒用的，反正也只是當這些話是風涼話。

法官也質疑，司法院研發了一個「裁判書研閱系統」給院長使用，要求院長每個月至少看每個法官一篇判決。這像是什麼？這就是一種防盜系統，因為每個法官都不值得信任，所以必須要地毯式的強制抽查，就好像當兵時強制連長每個月都必須要驗尿對連上新兵至少驗尿一次。

有法官表示，絕大多數的法官都是沒有問題的，而且是哪些法官的裁判書品質較有問題，各院院長應該也都非常清楚，有必要透過這樣的一個防盜系統傷害法官群體的感情嗎？讓人心寒的是，司法院又再一次把法官們當賊看，我們法官群體在司法院長官們的心中，終究是卑劣的一群。