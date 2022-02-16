中國大陸政協旗下的《人民政協報》指出，國民黨少數「暗獨」對兩岸關係的破壞力比民進黨的「明獨」更大，並點名國民黨立委林為洲和陳以信就是「暗獨」。國民黨主席朱立倫今天嚴詞表示，國民黨致力維繫區域安全和平，追求互助共榮，該文那種跋扈獨斷、處處樹敵的戰狼嘴臉，絕對是這條路上的障礙。

《人民政協報》報導指出，台獨不是只有一股勢力，包括「明獨」的民進黨和「暗獨」的國民黨少數派，報導提到，「暗獨」對兩岸關係的破壞力比綠營「明獨」更大，並點名國民黨立委陳以信、林為洲是「暗獨人士」。

國民黨主席朱立倫昨對此表示，國民黨捍衛中華民國、以台灣利益為優先，國民黨立委也是如此，會繼續堅定這樣的立場，並期望各方說法能夠節制。

朱立倫今天在臉書發文談到此事，再次強調國民黨是「中華民國派」，對於中共《人民政協報》刊文抨擊陳以信、林為洲為「勾結國際反華勢力」的「國民黨頑固派」，扣上「暗獨」大帽，措辭激烈嚴峻等論調深感遺憾，完全無法認同。

朱立倫強調，國民黨的核心使命，是捍衛中華民國主權與憲政體系，保障台灣社會的自由、民主與開放，跟台灣人民站在一起；這是國民黨的基本立場，也是該黨每個立委的天職，「我們就是中華民國派！」

朱立倫提到，隨著近年台海衝突風險升高，共軍擾台動作頻頻，國民黨除了力促兩岸自制、交流對話、珍惜和平，當然也要爭取國際社會支持「自由民主」的各種力量，共同維護與支持中華民國。

朱立倫指出，國民黨致力維繫區域安全和平，追求互助共榮，該文那種跋扈獨斷、處處樹敵的戰狼嘴臉，絕對是這條路上的障礙。他也說，信任積累的路漫長，摧毀卻只在一瞬間，區域穩定和平發展，彼此都需要更珍惜。