「神仙姐姐」劉亦菲氣質出眾、外型甜美，早年以《神鵰俠侶》、《仙劍奇俠傳》走紅，被封為最適合扮古裝的女演員之一。近日她自曝一組為雜誌所拍的美照，其中一張照片可見她細肩帶黑禮服上身，合身剪裁讓她一挺胸，雄偉渾圓的上圍便一覽無遺，另一張照片更可見她小露性感亮出香肩酥胸，讓粉絲暴動。

劉亦菲和陳妍希老公陳曉合作的《夢華錄》上映在即，兩人從開拍時期流出的側拍照就引發網友廣大期待，兩人男帥女美的搭配，加上時而牽手十指交扣的互動，都被粉絲讚有CP感、粉紅泡泡不斷，日前劉亦菲更曬出一張自己素顏配音中的照片，加深了觀眾期待。

外型亮麗的劉亦菲，私下卻是個相當「人間清醒」的酷妹，先前有網友挖出她早年上李靜節目的片段，被主持人李靜誇演技好，眼神表達進步很多，劉亦菲謙虛表示對自己的進步肯定有感覺，李靜補充稱許多男孩就喜歡女孩眼神純、空靈，劉亦菲便回應根本不在意男孩喜歡什麼，自己的演技有沒有完整或成長才重要。

近日劉亦菲受訪自曝工作多年其實有個隱疾，即是頸椎方面容易痛有陳年舊疾，但她敬業愛工作，拍戲時「一喊開始就不疼了」。昨(15日)逢元宵節，劉亦菲曬出一組為《嘉人》雜誌所拍的照片，寫下：「和老朋友的合作，開心」，可見她時而流露出小女人的性感，時而穿上名牌服飾擺出名模姿態，引來粉絲猛誇：「亦菲元宵節快樂」、「夢華錄我太期待了」、「這身材有胸又有顏」、「每天看看漂亮的亦菲姐，心情美美一整天」。