用一年的時間升級職場競爭力，由經濟部國際貿易局委託外貿協會培訓中心辦理的國際企業經營班，今年度推出各類一年期培訓課程開放報名，貿協指出，去年國企班總計118家企業參與，提供277名結業學員1320個職缺。

根據貿協統計，去年包括華碩、微星、鴻海、雃博、聚陽、台元、特力、泰山、統一、葡萄王生技、世紀奧美等皆釋出國外業務、產品企劃、儲備幹部等職缺，今年度各班已開放報名，提供彎道超車的機會。

貿協表示，國企班111年班依照業界對於人才即戰力的需求，打造5種訓練班別，已有語言及工作基礎，但渴望進修轉職的職場菜鳥，「數位跨域組」及「經貿實戰組」為首選，除了以進階商務英語如簡報提案、虛實整合會議、產業報告等持續強化語言能力外，更規劃跨團隊領導、專案管理與產品策略及企畫書等商業思維模組課程。

向來以外語培訓著名的培訓中心國企班，111年度也持續推出「日語組」、「越語組」、「英語組」三種強調語言特訓，輔以商務管理課程及職場技能訓練的組別。