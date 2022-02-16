每個人會有自己的愛好及興趣，因此面對自己心中所愛也會倍加珍惜，深怕自己的「寶貝」受到傷害；而近期有名網友發文表示，身邊的愛車人發現女友在坐上機車前，會在開飛旋踏板時多次踢到車殼，此舉動也惹怒原PO，讓他當下嚴厲警告女友「再踢到殼，我就把妳腳打斷」，此後女友也都改用手來打開踏板；但大批網友也不禁對原PO吐槽說道「不應該先幫對方用好嗎？」

愛車人士對於女友開踏板踢到車殼的行為感到不滿。(示意圖/取自ShutterStock)

原PO在臉書「爆廢公社公開版」上表示，身邊有位愛車人之前曾和女友說，飛旋踏板可以用踢的，但女友卻在之後多次踢到車殼，讓他心中感到心疼與不滿，便在某天當場氣得直接警告對方「妳再踢到殼，我就把妳腳打斷。」；此後，女友便也都改使用手來打開踏板，讓他滿意的整理出兩個結論，其一是「女朋友是可以教的」，另一則是「要知道女生愛不愛一個男生，就看她對車的態度，男生第一眼就能看出來。」

這名男子的言論也引起許多網友批評。(示意圖/取自Pexels)

而文章曝光後，荒謬的言論及行事風格，也讓許多網友感到相當傻眼，並紛紛生氣表示「踏板正常都是騎車的人開，貼心點好嗎？」、「一台破機車而已，你女友真可憐，幫節哀」、「看了只想把你頭殼打破，真白目」、「暖男會先幫女生把踏板打開，有錢的暖男則是會開車」、「晚上跟車睡啊！祝永浴愛河、早生貴子」；雖說車子是對男生來說相當珍貴的寶貝，但如果有類似事情發生，還是建議好好溝通，原PO這種嚴厲警告的方式有時是會破壞兩人感情的。