美國總統拜登（Joe Biden）今天承認，若美國和盟國對俄羅斯入侵烏克蘭實施制裁作為報復，可能重大反衝美國經濟，包括物價可能上漲，能源供應也可能中斷。

美聯社報導，拜登今天在白宮對持續上演的烏克蘭危機發表談話，他說：「美國人民明白捍衛民主與自由，從來就不是沒有代價的…我不會假裝這是沒有痛苦的。」

拜登指出，行政部門正積極與能源生產商和貨運業者商討應急計畫，試著事先防止能源供應的意外情況發生。並說他本人也會和國會協商「額外措施來保護消費者，並解決汽油價格的衝擊」。

拜登今天同時表示，美國目前還無法證實俄羅斯真的已自烏克蘭邊界撤走一部分軍隊。他說，俄國侵略烏克蘭的可能性依然很大。

拜登發表談話前數小時，俄羅斯宣布，在俄烏邊界進行軍演的部分俄軍將開始返回基地。俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）今天稍早表示，俄方準備和美國與北大西洋公約組織（NATO）就軍事透明化、飛彈部署限制和其他安全議題進行會談。

但拜登仍對俄羅斯的意圖抱持懷疑態度，他警告：「如果俄國入侵烏克蘭，美國將號召全世界起而反對俄國的侵略。」