教育部辭典修改「外祖父母」詞條引發爭議，教育部長潘文忠透露，連「外孫、外孫女」詞條也會調整。不過根據Yahoo的民調， 逾九成以上的網友一面倒反對這項作法，痛批「無聊」，僅6.57％民眾支持。

教育部線上國語辭典日前遭立委質疑有性別歧視問題，教育部於是決定將外祖父、外祖母、外公、外婆等，加註「今亦稱祖父、祖母、阿公、阿嬤」，不用再有內外之分。近日再傳出連「外孫、外孫女」詞條也會調整， 主要考量現今語言使用情況和性別平權。

Yahoo透過民調平台詢問「你是否同意教部國語辭典將外公外婆改為祖父祖母」？原本以為網友以年輕族群居多，應該贊成者比較多，不料結果卻是一面倒，截至今天上午有6775人投票，「同意，祖父母不需分內外」的網友僅6.57％，其餘高達93.43都是反對。

網友們普遍認為教育部「無聊」，痛批教育部「有問過全民的意見嗎？憑什麼一個不做事的立委隨便喊一聲就改？她代表全民嗎？」、「要分，比較好解釋誰是誰，且只是稱謂而已，並無歧視問題」、「習慣用語，尊重傳統」、「多此一舉！家長沒教好卻怪起稱謂」。

至於同意者則表示「不分內外，都是阿公阿嬤」、「身分更平等」、「叫外公外婆，關係比較不親」，還有人認為「不該分內外，以後獨生子女多，小孩也可能會繼承到娘家遺產」。