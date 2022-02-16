納豆爆後遺症「無法認人和說話」 經紀人否認：這幾天都有視訊通話

藝人納豆今年1月底頭痛不適，就醫發現腦壓過高、有出血狀況，緊急動引流手術，所幸術後狀況良好，目前仍在醫院休養中，雖然已經清醒，卻傳出後遺症影響，不僅無法認人，甚至無法說話跟有肢體動作。

納豆住院進行緊急手術後，已經第24天卻尚未出院，讓外界相當關注他的復原狀況，女友依依情人節當天曬出牽著躺在病床上納豆左手的照片，透露他已經撐過最難熬的時間，未來也會繼續陪著納豆走完這條路，並且當個不會讓他擔心的女朋友，但也感概表示直到納豆生病，才驚覺一個人要面對這麼多的事與排山倒海的情緒有多難，坦言曾經大哭過。

根據《三立新聞網》報導，納豆目前雖然脫離險境，並且已經清醒，但由於後遺症影響，至今還無法認人，甚至也無法跟人說話和有肢體動作，這讓女友依依在旁看了相當心疼，因此才會發文希望所有人幫忙集氣，不過對於上述狀況，經紀人則是嚴加否認，表示這幾天都有跟納豆視訊通話，狀況也恢復的相當好，並非如報導所寫。

不過經紀人日前表示為了避免納豆太過操勞導致休養不足，因此聽從醫生建議讓他多休息，目前已經跟各單位請假到五月份，對於造成困擾感到抱歉，至於納豆主持的《同學來了》18日將復工，電視台也表示正尋覓適合的代班人選。