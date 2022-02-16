陳漢鑑說，因陳於2016、2018年有酒駕前科，這次以拼裝三輪車代步以躲避酒測，疏不知拼裝三輪車上路行駛，明顯違規。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

汽油引擎拼裝三輪車，小心上路被罰！台中市警察交通大隊指出，62歲陳姓男子日前騎乘1輛機車改裝的三輪車，且無懸掛牌照，被交通警察攔查，進一步發現三輪車伯還全身酒氣，酒測值為0.21mg／l，警方除發現蔡已有2次酒駕記錄，依法掣單，另移置沒入違規拼裝三輪車，最高罰逾10萬元。

台中市警察局交通警察大隊指出，日前員警於大雅區昌平路上，發現1輛拼裝三輪車且未懸掛牌照，大喇喇違規行駛於道路上，攔檢時發現陳姓男駕駛散發濃濃酒氣，阿伯初以為喝酒騎三輪車能躲避查緝，警方當場開出2張罰單，後續三輪車將移置拖吊場。

交通警察大隊第二中隊長陳漢鑑指出，該輛拼裝車三輪車以汽油引擎為原動力驅動、屬動力交通工具，違規行駛於道路上，違反《道路交通管理處罰條例》第12條第1項第2款之規定，「拼裝車輛未經核准領用牌證行駛，或已領用牌證而變更原登檢規格、不依原規定用途行駛」，處罰所有人3600元以上1萬800元以下罰鍰，當場禁止駕駛、並沒入車輛，交由監理單位定期銷毀。

經警方對駕駛陳男施以酒測後發現其酒測值為0.21 mg／l，將依該條例第35條1項1款規定處罰駕駛人1萬5000元以上9萬元以下罰鍰。陳漢鑑說，因陳於2016、2018年有酒駕前科，這次以拼裝三輪車代步以躲避酒測，疏不知拼裝三輪車上路行駛，明顯違規。

交通警察大隊指出，拼裝三輪車大多無法取得安全審驗合格證明，也不可能獲發牌照，所以禁止於道路上行駛，一旦違規上路行駛，就會除遭警方依法開罰並沒入車輛外，其酒後駕駛動力交通工具行為仍須接受處罰，得不償失。

交通警察大隊表示，駕駛拼裝三輪車等動力交通工具上路，若酒後駕駛或肇事逃逸，仍依刑法公共危險罪論處，所以騎乘有動力卻未領有合格牌照的拼裝三輪車又酒駕，不僅違規也違法，切勿僥倖以為能逃避罰則。