展碁國際(6776)元月營收21.9億元，月增11.6%，年增53.3%，元月營收創歷年同期新高。展碁表示，元月營收衝高，主要是受到過年期間，任天堂、家電出貨增加，電商部分的拉貨也很強勁。展望今年，預計疫情帶動的WFH、LFH等疫情紅利會逐漸消退，商用市場的需求則可望逐漸復甦。但展碁也強調，疫情發展仍有變數，公司審慎以對。

展碁國際營收連續9個月正成長，去年前3季EPS2.85元，毛利率5.5%。公司透過增加二線品牌產品線，營運維持穩健；此外，展碁也持續擴大軟體營運、加值服務，包含Adobe、微軟Office、防毒軟體等，看好訂閱制商機助營運保持成長。

此外，展碁在家電產品項目，擴大O2O操作，在蝦皮網站代LG、惠而浦原廠經營品牌館，讓整體的業務持續增長。展碁也引進瑞典Lifestyle精品Golden Concept，加值Apple Watch。展碁去年6月策略性投資博瑞達集團至51%，Q3合併營收14.5億。

展碁去年前3季毛利率站上5%，主要受惠於產品結構的調整，今年也會力拚毛利率至少在5%以上的表現。值得一提，去年引進的瑞典Lifestyle精品Golden Concept銷售超乎預期得好，顯示國內高端消費力不容小覷。Golden Concept備受國際時尚、運動名人所喜愛，Golden Concept結合尖端的技術與永恆的風格和細緻的工藝，從表殼、表帶、手機殼到保護套等配件，及產品包裝皆完美詮釋美感、科技感、未來感的頂級設計，成為科技時尚圈的代表。