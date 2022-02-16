許多人家中裝潢會加入玻璃元素，不過運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，使用玻璃裝潢房子時要特別注意風水，像是玄關不能用透明玻璃、地板不宜用玻璃材質，浴室、淋浴間的隔間也要避免用玻璃，家中使用玻璃的場所不能太多，否則會犯「光煞」，影響家人之間的感情。

▍1.玻璃玄關，錢財難聚

玄關是引氣入屋必經之道，玄關通常與客廳相連，所以這處的風水，就需要格外注意。玄關如果用的是玻璃，就會使客廳一覽無餘，財氣和福氣不容易留在家中，家人容易破財漏財。不過，玄關也不是完全不能用玻璃裝飾，如果用的是磨砂玻璃，就能避免這個問題。或者，我們也可以把玄關的下半部分用實木裝飾，上半部分用玻璃裝飾，通透而不漏，既增加了住宅空間的私密性，又阻止福氣外洩。

▍2.玻璃地板，不利家運

玻璃地板明亮、乾淨，還可以直接用水清洗，打掃起來非常方便，所以不少年輕人，喜歡在家裡用玻璃地板裝潢。不過在風水中，地板應當是厚實、穩定的，而玻璃是通透的，不能「腳踏實地」，給人一種不安全的感覺，讓家中風水也變得不穩定，長久下來家運將受到影響。

▍3.玻璃廁所，不利隱私

現在很多飯店的廁所都是用玻璃來隔間，有些人就沿用到了家中，但是這樣的設計其實並不好。廁所畢竟是一個排泄污穢的場所，它裡面匯聚了各種不吉之氣，水氣也很重，如果沒有實牆遮擋，這些晦氣與霉氣，就會進入臥室裡，影響家人的運勢和身體健康，建議家中的廁所要用實牆，既不會暴露隱私，也利於家中磁場的穩定。

▍4.玻璃太多，家宅不寧

我們都知道，玻璃具有反光的作用，一旦家裡的玻璃太多，就會將氣流都反射出去，讓住宅氣場變得雜亂不堪，也容易讓家裡的福氣和財氣流失，使一些不吉之氣進入家中。而且，玻璃過多的話，也會讓光線四處反射，家人長期被各種光線照射，會犯了風水中的「光煞」影響人的精神健康，讓人總是處於一種恍惚的狀態，不利於工作和生活；家人之間，也容易產生心結，經常發生爭吵，導致家宅不寧。

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