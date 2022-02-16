新竹市新竹公園河津櫻近日逐漸盛開，市長林智堅16日推薦賞櫻1日遊文青、親子兩路線，邀請全國民眾來賞櫻。（陳育賢攝）

櫻花季到來！新竹市新竹公園河津櫻近日逐漸盛開，市長林智堅16日推薦賞櫻1日遊文青、親子兩路線，本月19、20日更有賞櫻導覽活動，可邊賞櫻邊探索百年歷史的新竹公園，因名額被秒殺，市府19日要特別加開2場次供現場報名，民眾可把握機會。

林智堅表示，2月是櫻花盛開的季節，全台賞櫻景點人潮、車潮擁擠，且大多位處偏遠山區，新竹公園是最具交通優勢的賞櫻景點，距離新竹火車站及新竹轉運站僅需步行10分鐘，周邊也有2處YouBike站點與多處公車站牌，交通極為便利。

新竹公園櫻花以「河津櫻」為主，穿插富士櫻、山櫻花等品種共約860株，近日盛開6至7成，請民眾在2月底前，把握好天氣來賞櫻，他也推薦文青、親子兩大賞櫻1日遊路線。

文青旅客可到訪鄰近玻璃工藝博物館、春室Glass Studio（玻璃工坊），體驗新竹在地玻璃產業、欣賞大師級作品，還有全新開幕的湖畔料亭，有WOO Table、WOO Select，提供選物、書籍販售，還可享用下午茶、日式定食等餐點。

親子路線則有探索台灣昆蟲館─新竹館、市立動物園、圖書館動物園分館、星巴克動物園門市、孔廟廣場及大沙坑等，適合孩子放電一整天，享受1日輕鬆悠閒、充實的行程。

市府城銷處長林正光指出，今年推出的新竹公園賞櫻導覽活動，因日前線上報名已額滿，為滿足喜愛賞櫻的朋友，市府將於2月19日特別加開2個場次，上午場10點、下午場2點，民眾至新竹火車站旅服中心（新竹市東區中華路2段445號），或新竹公園入口（新竹市消防局第二大隊光復分隊對面），即可現場報名。

另，即日起至2月28日的周末假日，新竹公園旁公園路單一側路邊（麗池前）汽車停車格，將改為機車臨時停車位（計次收費），請民眾配合與利用。