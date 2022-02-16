賞櫻健行路經剛落成的特色金山立體停車場。（金山區公所提供）

賞櫻健行終點站中山溫泉公園。（金山區公所提供）

金山區櫻花已漸綻放。（金山區公所提供）

北海岸櫻花漸進入花季，新北市金山區公所將於2月26日舉辦「2022新北櫻花稼期-金山區賞櫻健行」活動，健行路線從金山櫻花公園經萬里大鵬里至員潭溪景觀橋後返回中山溫泉公園，18日上午9時至11時在金山區公所4樓大會議室開放報名，80個名額，額滿為止。

金山區長廖武輝表示，因為受到疫情影響並避免大型活動民眾群聚，透過舉辦小規模的健走活動，號召金山區及鄰近的萬里區民健走賞櫻推廣在地櫻花之美，賞櫻健行路線並經過金山在地的特色櫻花公園、新完工的金山立體停車場、中山溫泉公園、和連接萬里金山的員潭溪景觀橋，讓近期金山的新建設能推廣出去並獲得民眾認同。

廖武輝說，參加賞櫻健行除可體驗金山櫻花之美，還可獲得限量客製化的特製地瓜口味爆米花、櫻花口罩等賞櫻紀念品。

新北市景觀處表示，新北市是櫻花全台種類最多、花期最長、分布最廣的區域，各賞櫻景點經常吸引大批人潮前往欣賞，近期受新冠肺炎疫情影響，提醒賞櫻民眾保持警覺，避免群聚。

為讓民眾宅在家就可以欣賞新北各大景點的特色「櫻」姿，景觀處推出「2022新北市櫻花稼期」花況網站 （http：／／cpqweb.com／ntpciflower／)）及「賞花快報」臉書粉絲團，民眾可清楚掌握各地區花況，在家裡「線上賞櫻」。